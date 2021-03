Bonus baby sitter, i comuni e le regioni che si sono già attivati A seguito della chiusura delle scuole, a inizio febbraio, la Regione Umbria ha finanziato con un fondo da 3 milioni un bonus baby sitter destinato ai nuclei familiari con uno o più figli a carico di età inferiore ai 12 anni. Iniziativa analoga del comune di Verbania in Piemonte che ha messo in campo un contributo alle famiglie sottoforma di bonus da 400 euro di An.Ga.

La didattica a distanza è tornata in tante scuole a causa della recrudescenza dei contagi. In attesa che l’annunciato decreto Sostegni torni a finanziare congedi e bonus baby sitter, in mancanza di decisioni a livello centrale alcune amministrazioni locali hanno cercato di muoversi in proprio, adottando provvedimenti per andare incontro alle famiglie.

Il bonus della Regione Umbria

A inizio febbraio, ad esempio, la Regione Umbria, a seguito delle chiusure dei servizi socio-educativi e della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ha finanziato con un fondo da 3 milioni di euro un bonus baby sitter destinato ai nuclei familiari con uno o più figli a carico di età inferiore ai 12 anni. A decorrere dall'8 febbraio e fino al 21 marzo, le famiglie possono usufruire di un contributo di 400 euro, elevato di 100 euro per ogni figlio a carico. Il beneficio sarà riservato ai nuclei familiari con reddito Isee fino a 50 mila euro e in cui tutti e due i genitori siano impegnati in attività lavorativa, sia dipendente che autonoma. Da registrare che anche se l’Umbria è arancione, proseguirà fino al 21 marzo la dad per tutte le scuole primarie e secondarie della provincia di Perugia.

L’iniziativa a Verbania

L'amministrazione comunale di Verbania, a seguito del recente decreto della Regione Piemonte che ha sospeso i servizi educativi per l'infanzia (ad eccezione degli asili nido e micronidi), con l'introduzione della didattica a distanza per tutte le scuole, ha messo in campo un contributo alle famiglie sottoforma di 'bonus baby sitter' da 400 euro. «Il voucher - ha commentato l'assessore all'istruzione Riccardo Brezza commenta - è indirizzato alle famiglie di Verbania con uno o più figli minori frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, che ricorrano alle cure di baby-sitter. Siamo tra i primi in Italia ad averlo attivato in questo nuovo periodo di chiusure, se non i primi».

Con bonus baby sitter Covid pagati soprattutto nonni



Va ricordato che, in base ai dati Inps, sono stati i nonni l’aiuto maggiore per le famiglie con bambini durante la prima ondata della pandemia con la chiusura delle scuole decisa un anno fa. Il bonus baby sitter introdotto dal Governo per aiutare le famiglie con i figli a casa è stato pagato prevalentemente a persone over 60, presumibilmente quindi ai nonni o comunque ai parenti anziani.Nel complesso, risulta dal Rapporto Inps, sono state accolte oltre un milione di domande (su 1,3 milioni arrivate) tra bonus baby sitter (772.010) e la partecipazione ai centri estivi (306.163) per 815,4 milioni di importi richiesti.