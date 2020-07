Bonus babysitter, come incassarlo tramite Libretto di famiglia Scaduto il 31 luglio il termine per la domanda, se l’esito è positivo c’è tempo 15 giorni per l’appropriazione della somma. E la comunicazione delle prestazioni da pagare va fatta entro il 31 dicembre

Bonus babysitter: scaduto il 31 luglio il termine per richiedere l’aiuto economico messo in campo dal governo per i genitori, per pagare servizi di babysitting, per chi ha fatto domanda è necessario aspettare la risposta dell’Inps. Arriva via mail o sms o con avviso nell’area My Inps: se è positiva ci sono 15 giorni solari dalla notifica della concessione per acquisire l’importo sul libretto di famiglia. Attenzione: se non si effettua la cosiddetta “appropriazione” nei termini indicati, il bonus scadrà. Il ritardo verrà considerata una “tacita rinuncia”.

La richiesta di rimborso dei campi estivi, alternativa al bonus babysitter, presupponeva una dimostrazione dell’iscrizione – come una ricevuta o una fattura – da allegare alla domanda, in cui veniva anche chiesto il metodo di pagamento preferito: bonifico domiciliato da riscuotere presso qualsiasi sportello postale, accredito sul conto corrente, carta prepagata con Iban.

Libretto di famiglia

I soldi del bonus baby sitter seguono invece una strada diversa. La condizione preliminare per appropriarsi dell’importo erogato è l’iscrizione al libretto di famiglia, strumento telematico disponibile sul portale Inps che si può normalmente usare per pagare prestazioni di lavoro occasionale. Vi si accede, come per la domanda per il bonus stesso, tramite Spid o Pin dispositivo. È quindi importante essere in possesso di queste chiavi. Ci si iscrive come “utilizzatori” e bisogna chiedere l’iscrizione anche a chi ha elargito in questi mesi i suoi servizi nell’accudimento dei bambini rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole: baby sitter, nonni. Devono accedere al portale sempre con Spid o Pin dispositivo e accreditarsi come “prestatori”.

Una volta completata l’iscrizione di tutti gli attori della transazione sul Libretto di famiglia si può procedere per prima cosa all’appropriazione del bonus baby sitting Covid-19. Si può verificare che l’operazione sia andata a buon fine nel portafoglio elettronico: qui infatti si troverà la somma erogata.

La comunicazione della prestazione

Di seguito è necessario dare comunicazione all’Inps della prestazione avvenuta, cercando il codice fiscale del prestatore che si vuole pagare nella casella “nuova comunicazione” e indicando luogo, giorni, ore in cui è avvenuto l’accudimento dei bambini. Attenzione: normalmente, per utilizzare il Libretto di famiglia, non si deve avere in corso o nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro con il prestatore. Ma in questo caso si deroga alla condizione. E c’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per comunicare le prestazioni svolte durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica.