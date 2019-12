Bonus bebé per il 2020. Asili nido, più risorse

Rinnovato il bonus bebè - che diventa prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce Isee – per ogni figlio nato o adottato nel 2020. Rimodulato anche il bonus asilo nido: l'attuale beneficio di 1.500 euro, aumenta di 1.500 euro per i nuclei familiari con un Isee minorenni fino a 25mila euro e di mille euro per Isee minorenni fino a 40mila euro.