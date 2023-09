Bonus benzina atteso al prossimo Cdm, ecco le ipotesi in campo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La partite sulla proroga ai sostegni alle bollette, che scadono a fine settembre, e sul bonus carburanti - che viaggiano ormai sui 2 euro al litro - per i redditi bassi sono aperte. E forse sul secondo dossier, quello del caro carburanti, i tempi potrebbero essere stretti: già all’inizio della prossima settimana un Consiglio dei ministri potrebbe mettere in campo alcune soluzioni, che così non dovrebbero attendere il treno della manovra di fine anno. In prima fila il bonus benzina da 80 euro al mese per i meno abbienti.

Allo studio dell’esecutivo c’è la possibilità di caricare quella cifra sulla carta “Dedicata a te”, la social card con un contributo unico di 382,50 euro destinata a 1,3 milioni di famiglie con Isee fino a 15mila euro, per l’acquisto di beni e alimenti. Nel paniere entrerebbero anche i carburanti.

L’incontro con i sindacati

Il primo passaggio sarà venerdì 22 settembre, quando i sindacati si siederanno allo stesso tavolo del Governo per discutere delle soluzioni a difesa del potere d’acquisto delle famiglie, sul quale pesa la minaccia dell’inflazione. Soluzioni che potrebbero entrare nella legge di bilancio. All’incontro, presieduto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parteciperà anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Un tema, quello delle misure contro il carovita, su cui al Mimit già da maggio è stato avviato il confronto con le imprese arrivando poi all’accordo sul trimestre anti-inflazione, che partirà il primo ottobre per offrire a prezzi calmierati o ribassati una serie di prodotti del carrello della spesa.

Urso: aiuti sul caro-benzina nel prossimo cdm

In cima alle emergenze c’è dunque l’aumento dei prezzi della benzina. L’idea cui si lavora resta quella di un bonus carburanti, pensato soprattutto per i redditi più bassi: ci si concentra sull’individuazione dello strumento più adeguato e della potenziale platea. «I provvedimenti sul caro-benzina - ha anticipato Urso, a margine di un convegno della Cna - pensiamo di poterli configurare già nel prossimo consiglio ministri comunque dopo il confronto con i sindacati».