Bonus bici e monopattini, dal 4 novembre si presentano le richieste: ecco come ottenerlo Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del programma di mobilità alternativa. Per accedere al portale servono le credenziali Spid (identità elettronica)

Arriva bonus 500 euro per bici e monopattini

Dopo rinvii e slittamenti, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo conferma il 4 novembre come la data da segnare in agenda per chi voglia sfruttare il “bonus mobilità”, la possibilità di acquistare biciclette (anche a pedalata assistita) e veicoli a propulsione elettrica (monopattini, hoverboard e segway) ma anche usare servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi autovetture).

Come anticipato dal Sole 24 Ore, solo a partire da quella data (e fino al 31 dicembre) sarà possibile registrarsi sul portale del ministero dell’Ambiente. Chi ha già acquistato bici o monopattini potrà così “caricare” la fattura o lo scontrino parlante per vedersi accreditato sul proprio conto corrente il rimborso fino a 500 euro; chi deve ancora comprare il mezzo o usare uno dei servizi previsti dal programma si vedrà riconosciuto il buono mobilità (sempre di 500 euro) che varrà come sconto sul prezzo di acquisto.

Il programma copre spese per il periodo che va dal 4 maggio scorso e arriva a fine anno (31 dicembre 2020).

I beneficiari

Per il bonus non sono previsti tetti di reddito. Per ottenerlo (una sola volta) bisogna avere più di 18 anni e risiedere in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di di 50mila abitanti.

Il tetto

Il buono mobilità copre il 60% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare i 500 euro.