Bonus monopattino e bici, ultimi giorni per fare domanda: cosa sapere

Come fare richiesta

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022 inviando il modello approvato con il Provvedimento del 28 gennaio 2022 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.

Entro 10 giorni dal termine ultimo le indicazioni dell’Agenzia

Una volta presentata la domanda, entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il rifiuto, con anche l’indicazione delle relative motivazioni. Il documento è disponibile direttamente nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate. Invece entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza (13 maggio) sarà resa nota la percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.

Decreto Aiuti, bonus di 60 euro per abbonamenti a bus e treni

Sempre sul piano dei sostegni destinati allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile il decreto Aiuti, atteso a breve in Gazzetta ufficiale, ha previsto un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale destinato a studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro. La misura fa parte degli interventi pensati dal governo per «mitigare l’impatto del caro-energia» e verrà sostenuta da un fondo da 100 milioni di euro.