Bonus bici e monopattini, piste ciclabili light e pole position ai semafori. Serviranno davvero?

Per tutto il 2021, invece, il bonus sarà in vigore nelle modalità previste originariamente: per tutti i residenti nei comuni con più smog (quelli che per gli sforamenti sistematici dei limiti di concentrazione nell’aria di polveri sottili e biossido di azoto hanno fatto finire l’Italia sotto due procedure d’infrazione Ue) che rottamano entro il 31 dicembre 2021 autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi un “buono mobilità” di 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati, da utilizzare in tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, biciclette anche a pedalata assistita (e-bike) o per car sharing e altri «servizi di mobilità condivisa a uso individuale» (quindi sharing di bici, scooter, monopattini e altri micromezzi). La novità prevista dal Dl Rilancio è che anche sarà possibile anche micromezzi come segway, hoverboard e monowheel.

Le due agevolazioni sono cumulabili.

(ANSA / MATTEO BAZZI)

Più spazio per bici e monopattini

La pandemia ha preso in contropiede i programmi previsti dallo stesso Dl 111/2019 per la creazione, il prolungamento, la messa a norma di corsie riservate ai mezzi pubblici. Così il Dl Rilancio apre l’uso delle relative risorse anche alle piste ciclabili.

Ma questo non basta a “convertire” quante più persone possibile all’uso di bici, e-bike e micromezzi elettrici. Così il Dl Rilancio tocca anche il Codice della strada, per introdurre:

- la casa avanzata , cioè una linea d’arresto al semaforo avanzata di almeno tre metri rispetto a quella tracciata per tutti gli altri veicoli e dedicata a bici, e-bike e monopattini elettrici, su strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h (verosimilmente, quasi sempre la normale striscia di arresto diventerà casa avanzata e verrà tracciata per tutti gli altri mezzi un’altra striscia, arretrata di tre metri);