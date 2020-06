Bonus bici, ecco il decreto attuativo: obbligo di app e fattura (se resteranno fondi)

Bicilette in bike sharing (Imagoeconomica)

Il click day

Ma di fatto si rischia di non avere nemmeno il tempo per sforare i termini previsti dal Dm attuativo: i 120 milioni di euro a disposizione per quest’anno potrebbero finire subito, perché l’Ancma (l’associazione dei produttori aderenti a Confindustria) stima siano sufficienti per 450.000 pezzi e la richiesta è molto forte già da maggio. Quindi, di fatto, potremmo avere un click day.

Infatti, il Dm stabilisce che la priorità nell’assegnazione dei fondi per i buoni da spendere verrà data secondo l’ordine di arrivo delle domande sulla app. E a quel punto la dote a disposizione sarà già stata intaccata dai rimborsi chiesti da chi avrà effettuato l’acquisto incentivato dal 4 maggio al giorno prima del 60esimo giorno dalla pubblicazione del Dm.

Peraltro, non è chiaro che cosa accadrebbe se i fondi si esaurissero già a causa delle tante richieste di rimborso, quindi prima ancora che si arrivi a iniziare l’invio delle richieste di emissione dei buoni sconto.