Bonus bici a rischio se c’è solo lo scontrino

L’acquisto da un venditore italiano

L’acquirente, al momento dell’acquisto, avrà ricevuto dal commerciante al dettaglio (articolo 22 del Dpr 633/1972, in alternativa alla fattura o lo scontrino fiscale (per chi non è ancora passato all’invio telematico dei corrispettivi) o il documento commerciale.

Nelle due ipotesi bisogna verificare se è possibile annullare il documento ed emettere una fattura sostitutiva.

L’articolo 22 del Dpr 633/1972 prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente prima dell’effettuazione dell’operazione, vale a dire nel caso di specie al momento della consegna della bicicletta ovvero del pagamento del corrispettivo.

Questo comporta che, in via normativa, il commerciante che ha emesso il documento commerciale ha correttamente documentato l’operazione e ora per emettere la fattura è costretto ad annullare l’operazione precedente senza non pochi problemi.

Vediamo come potrebbe comportarsi, rispettando la normativa e venendo incontro al cliente.

Prima ipotesi. Se il commerciante ha emesso lo scontrino tradizionale e non ha ancora inviato dei dati all’agenzia delle Entrate (invio che deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – operazione di maggio invio dei dati a giugno).



In questo caso, facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante può annullare lo scontrino emesso e sulla base dei documenti originari di consegna del bene emettere la fattura entro il 15 di giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse. In effetti, i documenti originari di consegna ovvero (se l’operazione è stata pagata in modo tracciabile) la ricevuta del Pos consentono al commerciante di approfittare delle regole di emissione della fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a del Dpr 633/1972).

Ovviamente se, sempre in riferimento ad un’operazione di maggio l’annullo avviene dopo il 15 giugno il contribuente che emette la fattura in luogo dello scontrino annullato è come se certificasse l’operazione in ritardo e il suo comportamento sarebbe suscettibile di una sanzione.

Analogo ragionamento si può fare per i mesi successivi a maggio (ad esempio: scontrino di giugno possibilità di emettere differita la fattura entro il 15 luglio.

Seconda ipotesi. Il commerciante è già passato al registratore telematico e all’invio elettronico dei dati all’Agenzia delle entrate. In questo caso il commerciante ha memorizzato l’operazione sul registratore telematico, ha provveduto ad emettere al cliente un documento commerciale, ha inviato telematicamente i dati all’Agenzia.

Facendo riferimento ad un’operazione effettuata a maggio, il commerciante può, su presentazione del documento commerciale da parte del cliente ovvero, come ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la circolare 3/E/2020, con la presentazione di altra documentazione che identifichi l’operazione (si pensi alla ricevuta del pagamento fatta tramite POS) può annullare il documento commerciale (o scontrino elettronico) e provvedere ad emettere la fattura entro il 15 giugno, inserendola nel registro delle fatture emesse.

In effetti, il documento commerciale ovvero la ricevuta del Pos ovvero i documenti di consegna che identificano l’operazione consentono al commerciante di approfittare delle regole di emissione della fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a del Dpr 633/1972).

Ovviamente se, sempre in riferimento ad un’operazione di maggio l’annullo avviene dopo il 15 giugno il contribuente che emette la fattura in luogo del documento commerciale annullato è come se certificasse l’operazione in ritardo e il suo comportamento sarebbe suscettibile di una sanzione.

Analogo ragionamento si può fare per i mesi successivi a maggio (ad esempio: scontrino di giugno possibilità di emettere differita la fattura entro il 15 luglio).

Attenzione però che in caso di emissione del documento commerciale l’annullo del documento deve avvenire, in linea, utilizzando direttamente il registratore telematico. Quindi il commerciante deve ricercare nella memoria permanente del registratore telematico il documento commerciale originariamente emesso. Tale ricerca può avvenire in quanto lo stesso documento risulta univocamente individuabile sulla base di un codice in esso riportato. In caso di esito positivo, è possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo. Qualora invece la ricerca abbia avuto esito negativo e il documento commerciale sia stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server-RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale), si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.