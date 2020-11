Bonus bici, click day al via: dopo qualche intoppo si entra in lista d’attesa Sull’apposito sito del ministero dell’Ambiente a disposizione ci sono 215 milioni. Il contributo viene erogato fino all’esaurimento del fondo

(Unsplash)

A pochi minuti dall’avvio dell’iniziativa, il portale buonomobilita.it creato appositamente dal Ministero dell’ambiente per erogare il bonus bici, o buono mobilità, è già in tilt: «Impossibile raggiungere il sito», recita perentoria la schermata di accesso. Dopo pochi minuti tuttavia il portale ricomincia a funzionare e apre le porte alla lista d’attesa.

Chi è entrato in lista d’attesa può visualizzare il numero di utenti che lo precedono. Il numero scende, abbastanza velocemente, allo scorrere della lista.

Ricordiamo che si può entrare dalle ore 9:00, orario di avvio dell'iniziativa, alla sala di attesa virtuale. Alle 9:30 a tutti gli utenti in sala di attesa verrà assegnato un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all'applicazione web otterranno un posto in coda.

Che cosa serve

L'accesso all'area riservata avviene esclusivamente con credenziali Spid con livello di sicurezza 2; il tempo di permanenza all'interno del sito è stabilita in 20 minuti a partire dall'accesso; nel caso in cui non riuscissi a completare la richiesta di contributo nel tempo stabilito, verrai indirizzato al sistema di accodamento e dovrai effettuare un nuovo accesso;in caso di richiesta di rimborso si consiglia di avere con sé iban, copia elettronica del giustificativo di spesa in formato PDF, JPG o PNG (max 3MB) e partita iva dell'esercente.

Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, l'ingresso alla sala d'attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso o la generazione del buono mobilità. Plafond disponibile all’apertura del bando: 215 milioni di euro.