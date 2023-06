Bonus bollette, verso la proroga a settembre. In arrivo dl alluvione e stretta per la sicurezza stradale

Ascolta la versione audio dell'articolo

In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale con un decreto legge con disposizioni urgenti in materia. U n decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione di inizio maggio in Emilia Romagna. E la stretta sulla sicurezza stradale. Sono fra i provvedimenti principali all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunisce alle 18.

Bonus bollette, verso la proroga a settembre

C’è la proroga al terzo trimestre - a quanto si apprende - del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette, nel decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l’acquisto di luce e gas, atteso in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas. Non dovrebbe invece arrivare la proroga per i crediti di imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per gli aiuti contro il caro bollette nel primo semestre

Commissario alla ricostruzione, c’è l’intesa su Figliuolo

C’è poi l’intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che a inizio maggio ha colpito l’Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Lo confermano fonti di governo. Si attende il via libera alla nomina che sarà discussa nel Consiglio dei ministri delle 18, con all’ordine del giorno un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.

La stretta sulla sicurezza stradale

Sul tavolo della riunione del Consiglio dei ministri anche il ddl con una stretta sul codice della strada. Obiettivo coniuganre sanzioni e prevenzione per rendere le strade più sicure, proteggere gli utenti più deboli della strada come ciclisti e motociclisti e razionalizzare la giungla normativa nonché dare regole per la nuova mobilità.

Tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco

Tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. Se sei stato già condannato per aver guidato in stato di ebbrezza, è previsto tasso alcolemico zero per mettersi al volante con obbligo di montare sull'auto l'alcolock, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all'alcol.

Chi si mette al volante drogato sarà punito: non sarà necessario provare l'alterazione, basterà risultare positivi al test rapido - una volta fermati - per incorrere nella sospensione e successiva revoca della patente con divieto di conseguirla per tre anni. Un minorenne che guida senza patente e ubriaco o drogato, non potrà prendere la patente fino ai 24 anni.