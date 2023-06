Bonus bollette prorogato a settembre, cosa c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo ha prorogato fino a settembre gli aiuti sul caro bollette, stanziando 800 milioni. Di di conseguenza le tariffe di gas e luce non dovrebbero variare di molto. Ma la crisi dell’energia non è finita, e in autunno il prezzo del metano potrebbe tornare a salire, anche se non ai livelli dell’anno scorso.

800 milioni per prorogare i sostegni

Il Consiglio dei ministri ha confermato per il terzo trimestre la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano. Sono stati prorogati l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano. È stato inoltre prorogato al 30 settembre 2023 il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas. La soluzione è limitata ai clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli. Per queste misure, sono stati stanziati 800 milioni di euro.

L’aggiornamento delle bollette della luce per i prossimi tre mesi

I risultati di questa proroga degli aiuti dovrebbero vedersi già oggi, mercoledì 28 giugno, quando Arera, probabilmente nel tardo pomeriggio, renderà noto l’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’elettricità sul mercato tutelato (un terzo degli utenti, gli altri sono sul mercato libero).

Previste tariffe stabili

Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, prevede che la bolletta della luce sul mercato protetto rimarrà quasi uguale. La variazione possibile potrebbe essere fra -0,5% e +1%. La bolletta del gas invece dovrebbe scendere del 2% ai primi di luglio, quando Arera renderà noto l’aggiornamento della tariffa di giugno sul mercato tutelato. Arera naturalmente per fissare le tariffe terrà conto della proroga degli aiuti decisa dal governo. E anche le società energetiche che operano sul mercato libero si muoveranno di conseguenza.