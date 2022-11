Bonus bollette, in salita l’attivazione in condominio

Va poi verificato se la spesa attribuita nella ripartizione delle spese appositamente redatta sia stata effettivamente sostenuta dal condomino richiedente.

A rendere difficile l’esecuzione del calcolo é il fatto che la gestione contabile avviene normalmente negli studi con l’utilizzo di software o piattaforme di gestione che non sono facilmente adattabili a interrogare e organizzare i dati, al di fuori della ritualità della gestione annuale, per cui il costo di una diversa organizzazione sarebbe probabilmente superiore al beneficio che il richiedente ne può trarre.

Le richieste sinora ricevute dagli amministratori hanno riguardato il bonus sociale, concesso in condizione di disagio economico comprovato (Isee non superiore ad 8.265 euro, innalzato, per i bonus sociali elettrico e gas, per l’anno 2022 a 12.000 euro; Isee non superiore a 20mila euro per famiglie con almeno 4 figli a carico e nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza). L'amministratore per attivare l’aiuto si è limitato a fornire il Pdr (punto di riconsegna), ovvero il codice che serve a individuare il punto geografico sul territorio italiano in cui il servizio (la fornitura di gas) viene prelevato dall’utente finale.