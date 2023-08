Bonus bollette in scadenza a settembre. Dall’energia ai libri, tutti i possibili rincari dell’autunno

Ascolta la versione audio dell'articolo

A luglio l’inflazione ha attenuato la sua corsa (variazione nulla su base mensile e un aumento del 5,9% su base annua, da +6,4% nel mese precedente). Possibile che anche ad agosto continui la frenata dei prezzi ma il timore è che a settembre, con la ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative, il caro prezzi torni a mordere. Un timore aggravato dal fatto che - a fine settembre - finiranno gli aiuti governativi contro il caro bollette e quindi dal primo di ottobre (se il bonus non sarà rifinanziato) non ci sarà alcun aiuto per calmierare i prezzi di luce e gas soprattutto per le famiglie più deboli.

Bonus luce e gas prorogato per il terzo trimestre 2023

Il decreto bollette bis ha prorogato a settembre il bonus luce e gas. Ha infatti stabilito la proroga per il terzo trimestre del 2023 del bonus sociale elettrico e gas riservato ai clienti con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli. Per ottenere una nuova proroga occorrerà individuare i fondi necessari e farlo entro la fine di settembre, proprio quando il governo sarà alle prese anche con il reperimento delle risorse per la legge finanziaria. Se non fosse più possibile rinnovare gli aiuti da ottobre bisognerebbe sperare in un allentamento dei prezzi delle bollette. Ma al momento non ci sono certezze.

Il carrello della spesa

Anche sul fronte dei prezzi degli alimentari c’è molta incertezza. A luglio la dinamica dell’inflazione riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati (che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti) e dei servizi. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, scesa a luglio al +10,2%. Ma non mancano tensioni al rialzo dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e di quelli dei servizi relativi all’abitazione (da +3,5% a +3,6%). Insomma il prezzo del carrello della spesa, pur se in discesa, risulta comunque ancora parecchio alto e non stabilizzato in previsione dei mesi autunnali.

Materiale scolastico e libri

A settembre riapriranno poi le scuole, e già si preannuncia un salasso sulla spesa legata al materiale scolastico: i prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2% su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione. Una famiglia che deve acquistare da zero per il proprio figlio tutto il corredo per l’intero anno scolastico (zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni, ecc.) si ritrova così a spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022, a cui si dovranno aggiungere i rincari per i libri di testo (+45 euro), con un aggravio totale per la voce “scuola” pari a +95 euro a studente”.

Mutui, in aumento le rate mensili per i mesi settembre-dicembre

Si apre poi il fronte dei mutui: “ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% nelle prossime riunioni della Bce, la spesa per le rate mensili del periodo settembre-dicembre risulterebbe più cara complessivamente di circa +1.170 euro rispetto al 2022”, calcola Assoutenti. Sarà più caro anche mangiare nei ristoranti e consumare nei bar: in questo comparto l’aggravio di spesa sarà di circa +28 euro a famiglia in 4 mesi.