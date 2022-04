Bonus casa, c’è tempo fino al 15 ottobre per lo sconto in fattura di partite Iva e imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quarta cessione per banche, intermediari e assicurazioni ma con una nuova complicazione: la responsabilità solidale direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione (in sostanza, il committente). Un paletto che sta già creando parecchi malumori e che sembra l’ennesimo ostacolo infilato nelle norme per renderle poco utilizzabili.

Non solo. Arriva anche la proroga per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, ma solo per i soggetti Ires e le partite Iva. Potranno arrivare fino al 15 ottobre: un modo, soprattutto, per dare più tempo alle imprese di gestire gli sconti in fattura. I privati, invece, dovranno chiudere, come era già previsto, entro il 29 aprile.

La quarta cessione

Entrambe le novità sono contenute nell’emendamento riformulato 28.04 (primo firmatario: Patrizia Terzoni, M5s) alla legge di conversione del decreto Bollette (Dl 17/2022), approvato dalla commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera, che va anzitutto a modificare l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del Dl 34/2020 (il decreto Rilancio).

In sostanza, a partire dal 1° maggio, alla quarta cessione del credito saranno autorizzate:

- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario e società appartenenti a gruppi bancari;

- compagnie assicurative.

Dopo che il credito sia già stato ceduto 3 volte (con un passaggio libero e 2 in ambiente controllato, come previsto dal Dl 13/2022), quindi, i soggetti bancari e assicurativi che abbiano esaurito i trasferimenti a disposizione potranno effettuare un’altra cessione, che stavolta sarà libera e potrà essere effettuata a chiunque. Si tratta di un intervento che punta ad aumentare la flessibilità nella gestione di questi crediti, evitando che soggetti come le banche esauriscano la capienza fiscale, come in qualche caso sta già avvenendo.