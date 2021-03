Bonus casa, il credito d’imposta si può cedere anche ai familiari

2' di lettura

Il quesito. Ho effettuato, nel corso del 2020, un intervento di recupero del patrimonio edilizio e un intervento collegato al bonus facciate. I lavori si sono conclusi entro il 31 dicembre 2020, ed entro tale data le relative spese sono state regolarizzate mediante bonifico bancario parlante. Il credito derivante dalle suddette operazioni, può

essere ceduto a mia moglie o a una delle mie figlie? In caso positivo, qual è la procedura da seguire? G.D.T. - Noci

La risposta. Al primo quesito si può rispondere in modo affermativo. Sia la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex articolo 16–bis, comma 1, lettere a) e b),del Tuir (Dpr 917/1986), sia la detrazione relativa al bonus facciate, ex articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, le cui spese siano state sostenute nel 2020 (come nel caso descritto dal lettore) e nel 2021, possono essere trasformate in credito d'imposta cedibile a terzi (tra cui rientrano anche coniuge e figli) in base all'articolo 121 del Dl 34/2020.

Loading...

L'esercizio dell'opzione per la cessione del credito (alternativa alla detrazione in dichiarazione) dev'essere comunicato all'agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia numero 283847/2020, con trasmissione esclusivamente per via telematica da parte del contribuente, oppureda parte dell'intermediario abilitato, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il termine per la comunicazione delle spese sostenute nel 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 22 marzo, un numero speciale dedicato alle domande e alle risposte sul tema dei bonus casa.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti