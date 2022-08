Bonus casa e consolidato, cessione crediti senza limiti

Questo principio vale per tutta la catena delle cessioni: secondo le Entrate si applica sia per i crediti maturati come sconti in fattura dai fornitori che per i crediti acquistati da società esterne al consolidato. In questo caso, la seconda cessione sarebbe altrimenti impossibile, perché i cessionari non sono soggetti qualificati (come banche e assicurazioni) in base alla legge.

Sulle modalità operative per trasferire questi crediti, la risoluzione spiega che, in generale, è possibile l’utilizzo tramite F24 del credito di Beta da parte della consolidante Alfa. Più nello specifico, bisogna andare nella direzione indicata dalla risposta 240/2022.

Quindi, «costituendo le posizioni giuridiche attive in argomento crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili», nella sezione contribuente del modello F24 andrà indicato sia il codice fiscale della consolidante (primo codice fiscale) che il codice fiscale della consolidata e il “valore” 62 (nel campo codice fiscale del coobligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare).

Infine, la risoluzione ammette la possibilità di compensare questi crediti senza l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 31 del Dl 78/2010 e dell’articolo 34 della legge n. 388/2000, esattamente come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Il motivo, in questo caso, è da cercare nella risoluzione n. 86/1999, richiamata dalla circolare n. 53/2004, dove si spiega che «nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Unico Società di capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato». Anche se questi crediti non rientrano tra quelli indicabili nel quadro RU, le caratteristiche sostanziali sono le stesse.