Bonus casa, focus sulle ultime novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dal 1° luglio cambia ancora il sistema dei bonus casa: arrivano, infatti, nuove scadenze per le case popolari e scatta l’obbligo di utilizzare l’attestazione Soa nei cantieri più grandi. Nei prossimi mesi, poi, ci saranno altre scadenze per le villette e per la cessione dei crediti. Per fare il punto sulle ultime novità, il 28 giugno in edicola (a 1 euro più il prezzo del quotidiano) arriva un focus nel quale gli esperti del Sole 24 Ore analizzano tutti i cambiamenti più rilevanti.