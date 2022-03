Bonus casa, martedì in edicola la guida del Sole 24 Ore

Anche chi aveva in mente di sfruttare il bonus facciate al 90% potrà ottenere sino all’85% con l’eco-sismabonus abbinando lavori molto simili anche se più impegnativi. Mentre per le agevolazioni più tradizionali, come i lavori di recupero al 50% e l’ecobonus “ordinario” del 65% in questa guida si trovano tutte le indicazioni concrete per portare a termine i lavori senza sbagliare.

Soprattutto nei condomìni, però, cui sono dedicate parti speciali della guida, le occasioni vanno colte compiendo i passi giusti, dal capitolato all’assemblea con le corrette maggioranze.