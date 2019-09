Bonus casa non cedibile a società del cedente di Luca De Stefani

Tra i cessionari dei crediti d'imposta sui lavori edili non vi può essere una propria società che è collegata ai lavori, solo perché il cedente è socio e amministratore della stessa. La cessione del credito, poi, non può essere fatta alla ditta individuale, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui il cedente è titolare. Sono questi i chiarimenti delle risposte 247 e 249 di ieri dell'agenzia delle Entrata, la quale con la risposta 245 ha anche compreso le lavasciugatrici di classe energetica A (attualmente la massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico) tra i grandi elettrodomestici che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50%, anche se le lavasciugatrici non sono comprese (vi sono le asciugatrici) nell'elenco delle apparecchiature rientranti nella categoria dei «grandi elettrodomestici» dell'allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il quale è comunque «esemplificativo e non esaustivo» e ha sostituito dal 12 aprile 2014 l'abrogato allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Altri soggetti privati

Per tutte le possibili cessioni dei crediti generati dai lavori edili su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali (risparmio energetico «qualificato» o meno e misure antisismiche, tranne quelle dell'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e comma 1-quater, DL 63/2013, le quali non generano detrazioni cedibili, ma solo scontabili «alla pari» dal prezzo del fornitore, ai sensi del nuovo articolo 16, comma 1-octies), i cessionari possono essere i fornitori dei beni e servizi, che hanno effettuato gli interventi agevolabili. Inoltre, per tutte le suddette cessioni dei crediti, tranne per quelle sul risparmio energetico «non qualificato», tra i cessionari previsti dalla norma vi sono anche gli «altri soggetti privati», che secondo l'agenzia delle Entrate, solo per il risparmio energetico «qualificato» (circolare 18 maggio 2018, n. 11/E, paragrafo 3, che parla chiaramente di «altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies») o per i lavori antisismici dell'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 (circolare 23 luglio 2018, n. 17/E) (quindi, non per il risparmio energetico «qualificato» degli incapienti), sono solo i soggetti «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», come, ad esempio, gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione che viene ceduta.



Beneficiario socio e amministratore della Srl



Secondo la risposta dell'agenzia delle Entrate del 16 luglio 2019, n. 247, il «collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione», necessario per cedere il credito a un «altro soggetto privato» non può ravvisarsi per il solo fatto che il «soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame, sia socio e amministratore della società» a cui intende cedere il relativo credito.