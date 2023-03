Bonus casa, Parlamento alla carica sulle cessioni per infissi e caldaie

Cartolarizzazioni e Soa

Altri due temi caldi e particolarmente gettonati dai gruppi parlamentari sono le cartolarizzazioni per sbloccare i crediti incagliati e la modifica alle certificazioni Soa per poter effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici. Per le cartolarizzazioni l’idea avanza è quella di far scendere in capo Cdp con lo Stato che diventa garante dei crediti.

Ipotesi comunque subito scarta dal governo e in particolare dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per la concreta possibilità di andare ad alimentare il debito. Sulle certificazioni Soa, invece, l’ipotesi è quella di ridurre l’attuale soglia dei lavori per l i quali diventa obbligatoria, pari a 516mila euro, così da ampliare l’accesso alle imprese. Una delle ipotesi più ricorrente è quella di ridurre la soglia di accesso a 250mila euro. In questo caso la decisione appare esclusivamente politica.



Periodo transitorio

Tutti i partiti chiedono di riaprire i termini da cui far scattare il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura. I casi più ricorrenti sono quelli legati all’edilizia libera ossia tutti quegli interventi privi di titoli autorizzativi come Cila o altro e che riguardano gli interventi soprattutto di efficientamento energetico. Stiamo parlando di infissi, caldaie o condizionatori. Per questi il blocco dello sconto in fattura decorre dal momento dell’esecuzione dei lavori. Purtroppo però l’esecuzione di lavori avviene molto tempo dopo il pagamento dei lavori stessi o magari del primo acconto, così a rimanere esodati dai bonus casa sono stati in molti.

Per ovviare il Governo più che far scivolare in vanti la data del blocco delle cessioni punterebbe ad agganciare il diritto allo sconto in fattura al pagamento dei lavori anche dell’acconto. Un momento facilmente riscontrabile dal fisco anche grazie ai bonifici parlanti. C’è poi l’ipotesi dei contribuenti rimasti incastrati tra sottoscrizione del preliminare di acquisto effettuata prima del decreto legge 11 e l’avvenuta registrazione del contratto da parte del notaio in data successiva al blocco delle cessioni e degli sconti in fattura. Ma il diritto alle agevolazioni è legato alla registrazione e quindi per molti, soprattutto in tanti casi di sismabonus l’effetto esodati è stato immediato dal 17 febbraio.