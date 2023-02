Bonus casa, più tempo per i dati alle Entrate. Anche il 730 precompilato potrebbe slittare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più tempo, ma con molta probabilità saranno necessari altri supplementari. La comunicazione alle Entrate delle opzioni su sconto in fattura e cessioni dei crediti edilizi per il 2022 e quella degli amministratori di condominio guadagnano 15 giorni con la legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge 14/2023 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 febbraio). Ma, anche a seguito della stretta sulle cessione, emerge tra gli addetti ai lavori l’esigenza di avere più tempo per trasmettere i dati al Fisco che serviranno per la dichiarazione precompilata. Con l’effetto che un’ulteriore eventuale proroga farebbe giocoforza slittare anche il termine a partire dal quale l’Agenzia mette a disposizione la bozza di dichiarazione dei redditi (termine attualmente fissato al 30 aprile che, quest’anno, cade di domenica). Ma in tutto questo occorre tenere in considerazione i vincoli imposti dalle comunicazioni dei dati necessari a Eurostat entro il 1° aprile.

I commercialisti: far slittare in avanti i termini

Dai commercialisti è già partito un input preciso a Governo e Parlamento. Nel pacchetto di proposte di modifica presentate sul Dl 11/2023 (quello appunto sulla stretta sulle cessioni), il Consiglio nazionale ha già chiesto di rivedere ulteriormente i termini per le comunicazioni.

In particolare il Consiglio nazionale (Cndcec) propone lo spostamento della comunicazione degli amministratori al 17 aprile 2023 e della comunicazione delle cessioni e degli sconti in fattura al 28 aprile 2023 per i dati necessari al 730 precompilato e al 16 ottobre 2023 per quelli relativi a società e titolari di partita Iva.

Gli effetti sul calendario fiscale

Nell’ipotesi di ridisegno ipotizzata dai commercialisti, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (730 e Redditi) verrebbe così differita a lunedì 22 maggio per il 2023. Infatti il differimento nella disponibilità dei dati relativi ai bonus richiederebbe alle Entrate un maggior lasso temporale per completare la messa a punto delle dichiarazioni.

Di fatto, a cascata - e come già avvenuto lo scorso anno (quando la precompilata fu resa disponibile il 23 maggio) - lo slittamento in avanti della data di messa a disposizione produrrebbe anche un automatico spostamento della data da cui sarà possibile accettare o modificare e poi inviare la dichiarazione precompilata (lo scorso anno lo “start” era stato fissato a partire dal 31 maggio).