Bonus casa, ripartono le cessioni: pronti Banco Bpm, Poste e Cdp

Banco Bpm già operativo, dopo lo stop delle ultime settimane. Poste e Cassa depositi e prestiti al lavoro per rimettersi rapidamente in movimento. A poca distanza dall’approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento che rivede le norme del decreto Sostegni ter in materia di cessione dei crediti, dal mercato arrivano segnali positivi. Anche perché nel testo è contenuta una facilitazione importante, destinata a migliorare la gestione dei crediti fiscali: la Ftt, l’imposta sulle transazioni finanziarie (gettito 2021: circa 370 milioni) diventa pienamente compensabile.

«Il primo obiettivo del decreto è restituire liquidità al mercato», spiega Matteo Tarroni, ceo di Workinvoice, società partecipata da Crif che gestisce una piattaforma di scambio dei crediti fiscali. Il meccanismo individuato dall’intervento del Governo punta, così, ad evitare che i crediti, una volta trasferiti, restino incagliati e risultino impossibili da cedere.

Le previsioni del decreto

Non solo: il provvedimento fa distinzione tra una prima cessione libera (possibile verso chiunque) e due successive cessioni in ambiente controllato (possibili solo verso soggetti vigilati). In questo modo, al primo anello della catena, vengono fatti salvi quei soggetti che fanno da collettore negli interventi legati ai bonus casa e che poi ritrasferiscono i crediti alle banche. Gli istituti, una volta incamerato il credito, avranno modo di spostarlo, in funzione della capacità fiscale. Tutte la catena ora può muoversi.

Così da Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi arrivano parole positive: «Le soluzioni individuate dal decreto sono equilibrate, riuscendo a coniugare l’esigenza di continuare a consentire l’utilizzo dei crediti di imposta anche attraverso le cessioni, seppure in numero ridotto, e l’esigenza di facilitare la tracciabilità di tali cessioni per evitare abusi». Lunedì scorso, durante l’audizione, «avevamo evidenziato come fosse importante trovare una soluzione». Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli - ricorda Sabatini - «si era più volte espresso in tal senso, auspicando una soluzione che valorizzasse la circostanza che il settore bancario è un baluardo dinamico contro l’illegalità, come testimoniato dal fatto che le banche sono i principali segnalatori delle operazioni sospette».

Un concetto, quello di equilibrio, richiamato anche dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini: «Ogni strumento ulteriore che possa evitare o contrastare le frodi è il benvenuto, perché tutela la fiducia dei cittadini nelle istituzioni ma anche la certezza che i soldi pubblici non vengano sprecati».