Bonus colonnine di ricarica anche per i professionisti

Gli incentivi previsti per le Zes possono essere concessi anche per l’acquisizione di beni in leasing. In questo caso, il calcolo dell’agevolazione deve essere fatto sull’intero valore del bene fatturato dal fornitore all’operatore del leasing. A nulla rilevano gli interessi. Non è obbligatorio neanche il riscatto del bene, contrariamente a quanto previsto per altre agevolazioni. L’obbligo di mantenere l’attività nelle aree agevolate è definito in almeno cinque anni.

Dal 21 novembre via alla nuova misura di ristoro di Simest per la perdita di reddito delle imprese esportatrici colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Romagna. Le imprese interessate hanno a disposizione una nuova misura che prevede contributi a fondo perduto finalizzati all’indennizzo dei comprovati danni nella forma di perdita di reddito a seguito dell’evento calamitoso.

Rimane contemporaneamente attiva la misura di ristoro per i danni materiali diretti subiti a causa dell’alluvione, aggiornata con nuovi termini e condizioni a partire dalla stessa data: apertura alle imprese di tutte le dimensioni, riduzione al 3% della soglia di accesso minima di fatturato export e incremento dell’importo massimo del contributo fino a 5 milioni di euro per impresa. La dote complessiva per entrambe le misure è di 300 milioni di euro.

Il voucher innovazione potrà essere richiesto dalle piccole e medie imprese dal 29 novembre. Il ministero delle Imprese ha dato le indicazioni per presentare istanza e concorrere allo stanziamento complessivo di 75 milioni di euro. Lo sportello di accesso fa seguito alla precedente fase in cui gli Innovation manager si sono accreditati presso il ministero per supportare le imprese beneficiarie dell’agevolazione.

