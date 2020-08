Furbetti del bonus, l’Inps farà i nomi quando la Camera lo richiederà Interlocuzioni sarebbero in corso in queste ore tra l'ente di previdenza e Montecitorio: l'Inps avrebbe infatti dato la sua disponibilità a comunicare alla Camera i nomi dei deputati che hanno fatto richiesta del bonus destinato agli autonomi

Bonus Iva ai parlamentari: interlocuzioni sarebbero in corso in queste ore tra l'Inps e la Camera dei deputati. L’Inps avrebbe infatti dato la sua disponibilità a comunicare alla Camera i nomi dei deputati (due della Lega e uno dei Cinque Stelle) che hanno fatto richiesta del bonus destinato agli autonomi.

Gli uffici di Montecitorio, a quanto si apprende, stanno valutando le modalità con le quali fare richiesta all'ente di previdenza dei nomi dei parlamentari coinvolti: tra le ipotesi al vaglio ci sono la possibilità di un'interlocuzione diretta tra presidenza della Camera e presidenza dell'Inps, la risposta dell'Inps alle interrogazioni parlamentari presentate, un'audizione in commissione Lavoro. La finestra per l’audizione del numero uno dell’ente di previdenza Pasquale Tridico potrebbe essere nella settimana del 24 agosto.

Il bonus previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio è destinato alle partite Iva e ai lavoratori autonomi travolti dal lockdown scaturito dall’emergenza coronavirus. Un sostegno concepito senza paletti reddituali per chi era in difficoltà.

Il via libera del Garante della protezione dei dati personali

Lo stallo nella pubblicazione dei nomi dei deputati beneficiari del sostegno, nonostante l’indignazione bipartisan e il pressing di Governo e partiti, è stato superato nel momento in cui il Garante ha autorizzato la pubblicazione dei nomi «se non può evincersi una condizione di disagio sociale» e tanto più per chi esercita una «funzione pubblica».

La Lega ha annunciato che sospenderà chi tra i suoi ha chiesto il sussidio. «Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato», ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto in mattinata ad Agorà Estate sul caso dell’assegnazione del bonus per le partite Iva a parlamentari e consiglieri. Salvini non ha chiesto le dimissionin di Tridico. «Tridico si deve dimettere? Io non faccio processi a nessuno e guardo a casa mia dove sono inflessibile - ha continuato il leader leghista -. Domanderemo però al presidente dell’Inps come abbia fatto a non pagare il bonus a chi ne aveva bisogno per darlo invece ai parlamentari».