Bonus cultura da 500 euro senza Isee entro il 31 agosto, chi può richiederlo e come funziona

2' di lettura

Ultimi giorni per poter richiedere il bonus cultura, l’iniziativa ormai giunta alla sua quinta edizione, lanciata per la prima volta nel 2016. Obiettivo: aiutare tutti i diciottenni, a prescindere dal reddito familiare, a investire in libri, cinema, teatro e molto altro ancora. Il bonus va richiesto entro il 31 agosto e può essere speso entro il 28 febbraio 2022.

Chi lo può richiedere

Possono richiedere il bonus i quasi 540mila ragazzi e ragazze nati nel 2002, cioè tutti coloro i quali hanno compiuto 18 anni nel 2020. Non bisogna presentare un Isee perché non sono previsti limiti di reddito. Oltre all’età (essere nati nel 2002), è richiesta la residenza in Italia o il permesso di soggiorno.

Cos’è il bonus cultura e dove registrarsi

Lo Stato eroga del denaro sotto forma di un buono del valore di 500 Euro al fine di sostenere la diffusione della cultura tra i giovani mediante l'acquisto di prodotti e attività culturali di vario tipo. Questo buono è disponibile a partire dal 1° Aprile 2021 su una carta elettronica per tutti i diciottenni che si registrano entro il 31 Agosto 2021 sul portale app18.

Come si usano i buoni spesa elettronici

In seguito alla registrazione sull'app18, vengono generati dei buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. Ciascun buono è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. Può essere stampato oppure salvato in formato pdf o immagine sui propri dispositivi ed è spendibile solo sul territorio italiano. Nel momento in cui i soggetti accreditati accettano il bonus, l'importo speso va a ridurre il credito a disposizione del beneficiario. Non sono previsti limiti di spesa per un singolo acquisto. È importante sapere che non si possono comprare più unità di uno stesso bene o servizio. Ad esempio non è consentito acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo o più copie del medesimo libro.

Cosa si può acquistare

I prodotti e le attività culturali che i diciottenni possono acquistare con il Bonus Cultura 2021 sono numerosi: si va dai biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo ai libri; dai biglietti di musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali alla musica registrata. E poi ancora corsi di musica, corsi di teatro, corsi di lingua straniera, prodotti dell'editoria audiovisiva e abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.