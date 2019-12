Bonus ai datori per aumentare sicurezza e conciliazione vita-lavoro

Gli effetti per le famiglie

Come mostra la tabella qui sotto, le famiglie che hanno assunto a tempo pieno persone conviventi per assistere persone autosufficienti (o non autosufficienti) potrebbero risparmiare fino a 1.400 euro in più all’anno, rispetto alla situazione attuale (che prevede, in aggiunta alla deducibilità parziale dei contributi, la detrazione Irpef del 19% fino a 2.100 euro per l’assistenza ad anziani non autosufficienti).

Il risparmio fiscale sarebbe meno consistente per chi impiega collaboratori familiari per un massimo di cinque ore alla settimana: in questo caso, il premio fiscale andrebbe da 57 a 100 euro all’anno.



Il confronto

Il risparmio fiscale attuale (detrazione e deduzione Irpef)

e con le nuove deduzioni proposte da Domina (in euro)