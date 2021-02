Bonus e sussidi non bastano, servono riforme vere oltre il velo dell’ipocrisia

È rimasta al palo la riforma degli ammortizzatori sociali, polarizzata tra quelli che tutelano il lavoro subordinato e quelli che semplicemente non esistono per il lavoro autonomo e parasubordinato. La ricollocazione è restata anch’essa ancorata (si fa per dire) all’esperienza dei Centri pubblici per l’impiego e ai navigator. La riqualificazione del lavoro, altro tema fondamentale per un Paese che si misura con un deficit di competenze vasto come il lago di parole in cui annaspa la decantata valorizzazione del “capitale umano”, è una pagina da scrivere e attuare in concreto.

In un’Italia dove crescono gli “inattivi” e la tendenza all’idea sciagurata che risorse finanziarie, pubbliche e infinite, possono sostenere (a debito) il reddito, le politiche attive del lavoro non sono facili da impostare e realizzare. Ma di queste si parla da mesi, anzi da più di un anno, quando a dicembre 2019 scattò in pratica la “verifica” del secondo Governo Conte, poi interrotta all’inizio del 2020 dallo tsunami sanitario.

Le riforme bloccate sono un tema ricorrente nella storia italiana. Nel 2021, con il piano europeo straordinario Next generation Eu, l’Italia ha l’occasione per aggiornarle e metterle in pratica. Perché, piaccia o no, queste sono collegate direttamente alla possibilità di incassare la pioggia di miliardi europei che scroscerà su Roma solo a fronte di un recovery plan italiano credibile. Ma soprattutto perché è nell’interesse nazionale realizzarle: i dati Istat atterrati sul tavolo della crisi politica dicono questo.