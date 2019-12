Bonus eco-scooter anche nel 2020

(IMAGOECONOMICA)

Arriva la proroga per il 2020 per l'incentivo per gli eco-scooter. Anche nel 2020 ci saranno dunque, gli incentivi per l'acquisto di motorini o scooter ibridi e elettrici per chi rottama le due ruote. I motorini o scooter rottamati dovranno essere Euro 0-Euro3. Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3mila euro.