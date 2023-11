Bonus edilizi, 135 miliardi di crediti ancora in sospeso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una montagna di crediti che sarà difficile smaltire e che, comunque, lascerà per anni il suo segno nei bilanci dello Stato. Dice questo l’aggiornatissima fotografia, scattata ieri dal ministero dell’Economia, con una risposta letta dalla sottosegretaria Lucia Albano a un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera avanzata dal Movimento 5 stelle (primo firmatario: Emiliano Fenu).

25,5 miliardi di euro i crediti compensati

Misurando tutte le cessioni comunicate all’agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 fino al 14 novembre 2023 per tutti i bonus casa (dal Superbonus al bonus facciate, passando per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus), si arriva a quota 160,7 miliardi di euro. Un dato che deve fare i conti con una quota di crediti inutilizzati che resta molto alta: da un’altra tabella, infatti, si vede che i crediti effettivamente compensati ammontano ad appena 25,5 miliardi di euro. Ci sono, quindi, poco più di 135 miliardi di euro di crediti in attesa di transitare sul modello F24 per essere spesi.

La prudenza di Giorgetti

Non tutti questi bonus - va precisato - sono incagliati. I crediti fiscali, infatti, sono fisiologicamente rateizzati e, quindi, devono per forza essere fruiti anno per anno. È normale, quindi, che una parte di agevolazioni sia ancora in attesa di utilizzo. Detto questo, si tratta di una cifra “monstre”, che andrà gestita con grande attenzione. E che comunque ha dentro anche l’emergenza di migliaia di imprese che, ormai da mesi, non riescono a liquidare i loro crediti fiscali. Si spiega meglio, allora, la prudenza con la quale il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha sempre trattato il tema dei bonus edilizi in queste settimane. E anche il riferimento al possibile cambio di classificazione dei crediti in arrivo da Eurostat. Guardando, infatti, le statistiche relative al 2023, risulta evidente che il decreto cessioni di febbraio non ha centrato il bersaglio: dopo il blocco, infatti, per effetto delle molte eccezioni, sono state comunicate opzioni a ridosso di 33,5 miliardi di euro.

Verso un supplemento di riflessione

Questa inerzia potrebbe proseguire anche nel 2024, tenendo comunque su livelli ancora alti l’ammontare delle cessioni. Nasceva da qui l’idea, vagliata dal Governo ma non inserita per ora in manovra, di bloccare del tutto le nuove opzioni a partire dal prossimo, evitando così questo effetto di trascinamento. Alla luce di questi numeri, potrebbe arrivare un supplemento di riflessione a riguardo. Anche se su questo punto resta difficile trovare una linea nella maggioranza, dal momento che, soprattutto da Forza Italia, nei giorni scorsi si sono moltiplicate le spinte (finora sistematicamente bocciate) verso qualche ulteriore apertura, a partire da una mini-proroga per i cantieri condominiali in corso a fine anno.

Pesa anche il bonus facciate

Tornando alla risposta del Mef, questa indica «le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, rilevate dalle comunicazioni finora inviate alle Entrate» e «distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus». Il totale è 160,7 miliardi, derivati principalmente dal Superbonus (105,9 miliardi). Pesa anche il bonus facciate, chiuso a fine 2022, che ha avuto un picco di 24,4 miliardi nel corso del 2021, arrivando a un totale di 25,7 miliardi. I crediti compensati, come indicato, sono complessivamente 25,5 miliardi e di questi oltre 18 miliardi sono stati utilizzati a riduzione di tasse e contributi con il modello di versamento F24. La risposta, per dare un quadro definito, misura anche le detrazioni anno per anno. In attesa che si completi la stagione dichiarativa per il 2022, sono disponibili i numeri consolidati del 2020 (Superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e del 2021 (Superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,7 miliardi).