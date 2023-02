Bonus edilizi, l'aliquota resta fissata al 110% solo se la Cila risulta già presentata

I punti chiave Modifica normativa

Condizione restrittiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

L'ennesimo cambio di rotta sulla disciplina del Superbonus è arrivato con la Legge di Bilancio 2023, che ha riaperto alla possibilità di fruire del Superbonus ancora per quest’anno con aliquota di detrazione piena del 110% per taluni interventi, rispetto alla misura ridotta del 90% introdotta in via generalizzata per il 2023 dal Decreto Aiuti-quater del novembre scorso.

Quest’ultimo, con la riformulazione della disciplina di riferimento (comma 8-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020), ha infatti previsto che:

Loading...

● per gli interventi effettuati dai condomìni, nonché dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sugli alloggi all’interno dello stesso condominio o edificio, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90% per quelle del 2023, del 70% per quelle del 2024 e del 65% per quelle del 2025;

● per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (per esempio, su edifici unifamiliari e villette a schiera), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

● per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche (per esempio, su edifici unifamiliari e villette a schiera), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (si veda ultimo pezzo a pagina 3).