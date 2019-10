Bonus edilizi, le alternative: sconto in fattura e cessione del credito Operative le opportunità di monetizzare le detrazioni previste per gli interventi di risparmio energetico e antisismici. Ma con presupposti differenti di Fabio Chiesa , Giampiero Gugliotta

4' di lettura

Dallo scorso 31 luglio, con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 660057/2019, è diventata operativa la possibilità di trasformare in sconto in fattura la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica qualificata e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del Dl 63/2013). La misura si affianca a quella, già introdotta in precedenza, riguardante la possibilità di cedere, ai fornitori e ad altri soggetti di cui si dirà in seguito, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, in linea di massima, per i medesimi interventi.

Sconto in fattura e cessione del credito hanno però presupposti e caratteristiche differenti su cui è bene fare chiarezza.

Sconto in fattura

La conversione in legge del decreto Crescita ha previsto la possibilità per chi beneficia della detrazione per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” e per gli interventi del cosiddetto sismabonus di optare - in alternativa alla fruizione diretta e alla cessione del credito - per uno sconto, pari all’importo detraibile, anticipato in fattura dall’impresa che esegue i lavori. In particolare, si tratta degli interventi di efficienza energetica qualificata e degli interventi di adozione di misure antisismiche che danno diritto a usufruire delle detrazioni dal 50 all’85 per cento.

Di conseguenza, lo sconto in fattura è una misura che risulta attualmente non perseguibile per i soli interventi di risparmio energetico non qualificato - cioè gli interventi indicati nella lettera h, articolo 16-bis, del Tuir (come, ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici) - per i quali però (ex articolo 10, comma 3-ter, Dl 34/2019) è stata prevista la possibilità di optare per la cessione del credito.