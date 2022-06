Bonus edilizi, nel business illecito anche camorristi: sequestrati 772 milioni

Il business dei camorristi

Tra i titolari dei crediti, inoltre, sono stati individuati anche soggetti più volte segnalati dalle forze di polizia per esercizio abusivo dell’attività di pargheggiatore, per essere risultati privi di partita Iva, per aver svolto attività d’impresa per un solo giorno, per essere risultati impegnati in settori economici differenti da quello edilizio e persino in contiguità con la camorra, sia napoletana sia casertana.

A ulteriore conferma che le somme avrebbero una provenienza illecita, è stata approfondita la posizione di uno dei responsabili, che avrebbe ricevuto lavori di ristruttrazione per oltre 34 milioni di euro e, al contempo, ne avrebbe egli stesso asseritamente eseguiti per oltre 30 milioni di euro, benché fosse in realtà detenuto presso il carcere di Santa Maria Caputa Vetere.

Soldi monetizzati con Poste spa

La somma oggetto di sequestro ricomprende, inoltre, i crediti ceduti a Poste Italia spa ai fini della loro negoziazione, nella misura di decine di milioni di euro, in base a una quantificazione tuttora in corso.