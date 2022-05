Bonus edilizi, cessione frazionata dei crediti: ecco quando si può fare e quando no

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cessione frazionata per anno sarà ammessa in via interpretativa. Dopo l’anticipo del trasferimento dei crediti da banca a correntisti qualificati, inserito giovedì 5 maggio nel decreto Aiuti, era questo il tassello mancante, richiesto dagli istituti per rimettere in movimento il mercato delle cessioni.

La conferma è arrivata direttamente dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Durante un convegno organizzato a Venezia, Ruffini si è pienamente allineato a quanto, pochi giorni prima, aveva spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso di una risposta a question time alla Camera.

Il titolare del Mef aveva detto che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo».

Trasferimenti da banca a correntista

Facendo un passo indietro, la questione è rilevante perché tocca proprio le operazioni che il decreto Aiuti vuole agevolare: cioè, i trasferimenti di crediti da banca a correntista. Dal primo maggio, infatti, è scattato il divieto di cessione frazionata dei crediti che, se interpretato in maniera restrittiva, significherebbe consentire il passaggio dei bonus soltanto in blocco. Quindi, chi acquista dovrebbe comprare tutte le rate di un credito: nel caso di un superbonus, quattro o cinque tranche annuali, da compensare ogni 12 mesi. Un impegno pluriennale che in pochi vorranno accollarsi.

Per superare questa limitazione, l’agenzia delle Entrate farà ricorso a un’interpretazione che semplificherà parecchio la vita al mercato, secondo quanto ha spiegato Ruffini. In sostanza, sarà ammessa la cessione frazionata di un singolo anno. Il divieto, allora, scatterà soltanto per il frazionamento di importi minori all’interno dell’annualità. In pratica, si potrà cedere una rata annuale da 10mila euro, ma non si potranno scorporare mille euro da quella annualità.