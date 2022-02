Bonus edilizi, è scontro sui massimali: rischio blocco per i costi troppo compressi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’accesso alle nuove regole per l’asseverazione della congruità dei costi sarà agganciato alla data di presentazione del titolo edilizio: quindi, per il 110% l’ipotesi è che si potrà ricadere nel vecchio (e più favorevole) regime, andando a cristallizzare la propria posizione con il deposito di una Cilas entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Emergono nuovi elementi di merito sul provvedimento del ministero della Transizione ecologica che fisserà i massimali per l’asseverazione della congruità dei prezzi, da utilizzare per il superbonus e per le cessioni dei “bonus minori”, come l’ecobonus e il bonus facciate.

Loading...

Il pressing delle associazioni

Dopo le anticipazioni sui contenuti del testo, in mattinata è partito il pressing di molte associazioni di imprese per ottenere modifiche dagli uffici del ministro Roberto Cingolani. Così, è stata accantonata l’ipotesi di una pubblicazione immediata, per continuare il lavoro di limatura: nella serata dell’11 febbraio gli approfondimenti del Mite erano ancora in corso e il testo, salvo nuovi spostamenti, è atteso in Gazzetta Ufficiale da lunedì 14 febbraio in poi.

Al centro delle riflessioni, c’è il concetto di onnicomprensività dei massimali. I tetti unitari inseriti nelle bozze di tabelle ministeriali, infatti, hanno la caratteristica di inglobare tutti gli elementi che compongono il prezzo e, soprattutto, Iva, cantiere e prestazioni professionali. Si tratta di elementi che, da soli, possono valere tra il 40 e il 50% di un intervento. Così, le richieste approdate sul tavolo del ministero puntano principalmente a cancellare questo concetto, o quantomeno a ridurne la portata.

«In queste ore abbiamo cercato di far sentire la nostra voce - spiega il presidente Ance, Gabriele Buia - e lo abbiamo fatto per chiedere che si intervenga contro le frodi, ma in maniera corretta». La formulazione ipotizzata nelle bozze del testo, con il ricorso all’onnicomprensività, «è stravolgente, perché di punto in bianco abbassa moltissimo i prezzi dei materiali; oggi c’è un mercato che è completamente diverso da quei valori». Il provvedimento in questa forma «sarebbe un nuovo fattore di blocco per il superbonus».