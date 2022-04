Bonus edilizi, la Gdf di Rimini recupera il 97% di una maxi frode da 440 milioni

Riciclaggio

Sono stati individuate movimentazioni verso l’estero – come la cassetta di sicurezza in Austria – e acquisti di monete virtuali. L’accertamento all’estero è stato svolto attraverso l’intervento di Eurojust (l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale), attraverso cui sono stati svolti i controlli bancari esteri in Austria. L’indagine però non è concluso: si cerca un fiume di denaro reinvestito anche tra Malta, Cipro e Madeira.