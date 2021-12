Bonus edilizi, l’interpello all’Agenzia delle Entrate «duplica» le verifiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per i bonus edilizi il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha ulteriormente burocratizzato la fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito. La norma, se da un lato punta a contrastare i fenomeni fraudolenti, dall’altro – richiedendo asseverazioni, visti di conformità e verifiche in tema di antiriciclaggio – potrebbe portare a duplicare gli adempimenti: con un aggravio di costi soprattutto nell’ipotesi in cui il contribuente abbia fatto ricorso all’istituto dell’interpello.

Dallo scorso 12 novembre, infatti, i contribuenti che in seguito a interventi edilizi agevolati (anche non dal 110%) intendono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura devono, tra l’altro, richiedere:

Loading...

- il visto di conformità, che mira a verificare la validità della procedura e quindi la corretta applicazione della normativa;

- l’asseverazione delle spese, che attesta la congruità dei costi sostenuti per gli interventi.

In caso di riscontro positivo, comunque, il diritto alla cessione/sconto non sarebbe ancora “certo” e quindi fruibile, ma dovrà sottostare a un ulteriore controllo preventivo da parte: