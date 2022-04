Bonus edilizi, il mercato degli acquisti supera quota 40 miliardi

I CREDITI ACQUISTATI DAL SISTEMA FINANZIARIO Loading...

Massa creditizia superiore ai 35 miliardi

Cassa depositi e prestiti, che ad oggi non ha ancora riattivato i suoi servizi legati all’acquisto di bonus edilizi, ha acquisito nel corso del 2021 crediti fiscali per un valore di circa 400 milioni di euro. Una cifra che corrisponde a poco più dell’1% del mercato dei crediti fiscali complessivamente trasferiti al mercato bancario e finanziario.

Insomma, complessivamente tutti questi soggetti hanno acquisito una massa superiore ai 35 miliardi di crediti. Una massa che, guardando ai blocchi sempre più estesi in queste settimane, inizia a diventare evidentemente difficile da gestire in relazione alla capienza fiscale del sistema.

Ancora segnali di frenata

Tanto che continuano ad arrivare segnali di frenata. Intesa Sanpaolo ha appena sospeso l’avvio di pratiche relative al 2021 (la cui opzione - va ricordato - scade il 29 aprile), mentre la piattaforma Pwc ha temporaneamente sospeso l’avvio di nuove pratiche per conto di UniCredit.

Altro dato rilevante è che il sistema finanziario, in tutte le sue forme, sembra avere assorbito larga parte dei crediti ceduti finora. Ai soggetti elencati prima, infatti, bisogna aggiungere diverse altre banche che ancora non hanno comunicato i dati dei crediti acquisiti, ma anche attori come le assicurazioni o le utility. La stima dei 35 miliardi, insomma, è da considerare al ribasso.