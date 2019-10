Bonus edilizi: piattaforme online per favorire l’incontro tra domanda e offerta I fornitori si scontrano con gli aggravi amministrativi legati all'obbligo di usare il credito solo in compensazione e con il problema della carenza di liquidità. di Fabio Chiesa , Giampiero Gugliotta

4' di lettura

Per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus) è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (Dl 34/2019). Alternativamente allo “sconto in fattura” è anche possibile cedere il corrispondente credito di imposta alle imprese che hanno effettuato i lavori ovvero, a certe condizioni, ad altri soggetti, anche privati. I cessionari hanno, da ultimo, facoltà di successiva cessione del credito, senza però possibilità di ulteriori cessioni dello stesso.

Monetizzare la detrazione

Senza dubbio è da salutare con favore l’azione del legislatore che ha introdotto, per i soggetti beneficiari delle detrazioni, la possibilità di “monetizzare” la detrazione d’imposta correlata all’intervento mediante: (1) la richiesta dello sconto al fornitore ovvero (2) la cessione del credito d’imposta.

Il beneficio ottenuto dal contribuente, però, ha come contropartita un onere difficilmente sostenibile per chi realizza l’intervento (primo cessionario), ovvero per il fornitore di quest’ultimo (secondo cessionario), qualora il credito d’imposta sia stato ulteriormente ceduto.

In via generale, infatti, i crediti d’imposta “scontati” o “ceduti” sono utilizzabili da chi effettua lo sconto o dal cessionario del credito, rispettivamente in cinque o dieci quote annuali di pari importo, a seconda dell’intervento da cui derivano. Inoltre, tali crediti sono utilizzabili solo in compensazione, non potendo essere chiesti a rimborso e possono essere ulteriormente ceduti ai propri fornitori, i quali, tuttavia, non possono a loro volta cedere il credito, bensì solamente utilizzarlo in compensazione sulla base delle rate residue.