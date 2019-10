Bonus edilizi: risparmi immediati per i lavori in casa Sul mercato le prime offerte di sconti e cessioni. Gli strumenti saranno perfezionati con la legge di Bilancio 2020 di Giuseppe Latour

2' di lettura

Sconto in fattura e cessione dei crediti alla prova del mercato e della legge di Bilancio 2020. Con la pubblicazione, la scorsa estate, del provvedimento dell’agenzia delle Entrate che ha dato attuazione al contestatissimo articolo 10 del decreto crescita (Dl 34/2019), è diventata reale la possibilità per i consumatori di ottenere uno sconto in fattura immediato, da parte del fornitore, di importo pari all’ammontare della detrazione per interventi come la sostituzione di infissi e caldaie, la messa in sicurezza dell’edificio o la riqualificazione dell’involucro.

Si tratta di una misura che si accompagna a quella, introdotta in precedenza, che dà la possibilità di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione. L’obiettivo dei due strumenti è comune: monetizzare nell’immediato il vantaggio fiscale, per rendere ancora più appetibile l’investimento di ristrutturazione per i privati. Almeno una parte di questo sistema, però, rischia di cambiare a pochi mesi dalla sua attivazione.

Con il passare delle settimane si sono, infatti, moltiplicate le richieste, provenienti soprattutto da associazioni di Pmi, che puntano ad ottenere la cancellazione del meccanismo dello sconto in fattura. L’ultima iniziativa, firmata in questi giorni da imprese aderenti alla Cna, consiste addirittura in un ricorso al Tar, per chiedere l’annullamento del provvedimento delle Entrate. Il motivo (si veda anche il pezzo in pagina 4) è che la richiesta di sconti in fattura, replicata su larga scala, potrebbe minare i conti delle imprese meno strutturate.

La cancellazione totale dello strumento, salvo clamorose sorprese, sembra però una strada difficile da percorrere. Il motivo è che, nonostante i dubbi degli operatori, sono diversi i soggetti che stanno iniziando a strutturare un’offerta commerciale basata sullo sconto: proprio in questi giorni si vedono i primi spot televisivi sul tema. Senza dimenticare l’interesse che la novità ha iniziato a suscitare tra i clienti.

Le ipotesi di modifica