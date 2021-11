Bonus edilizi, sprint per riattivare cessione del credito e sconto in fattura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cessione e sconto in fattura: nuovo modello per la comunicazione e nuove specifiche tecniche. L’agenzia delle Entrate, dopo il blocco dei canali telematici dedicati alle comunicazioni delle opzioni, corre velocemente ai ripari. E si prepara a uno sprint del weekend che dovrebbe riportare la situazione alla normalità nel corso della prossima settimana, quella del 15 novembre.

Il problema, anticipato dal Sole 24 Ore di venerdì 12 novembre, è nato con l’improvvisa estensione, con il decreto sui controlli preventivi (Dl 157/2021), del visto di conformità (e delle asseverazioni della congruità dei prezzi) a tutti i bonus edilizi: non solo, dunque, il superbonus (come era stato finora) ma anche le ristrutturazioni, il bonus facciate, l’ecobonus.

Lotta agli abusi

Una manovra considerata necessaria per prevenire abusi e frodi che, però, ha anche avuto l’effetto collaterale di obbligare l’amministrazione finanziaria a una sospensione temporanea della piattaforma attraverso la quale viene gestita la cessione degli sconti, insieme a tutte le relative opzioni.

Venerdì l’Agenzia ha comunicato, allora, una manutenzione straordinaria della piattaforma informatica, spiegando che «sono in corso i lavori» per l’adeguamento «alle nuove disposizioni normative».

Il primo risultato di questi lavori si è visto già nella serata, quando è stato reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Un modello che, ovviamente, tiene conto delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. E insieme al modello arrivano anche le specifiche tecniche e le istruzioni per la compilazione. Un pacchetto essenziale per far ripartire la piattaforma.