Bonus edilizi, stop delle Entrate alle cessioni di crediti a rischio

Le Entrate bloccano le cessioni dei bonus casa considerate a rischio. E chiedono agli intermediari i documenti a supporto, pena la cancellazione delle operazioni. Secondo quanto ha ricostruito Il Sole 24 Ore, diversi professionisti stanno ricevendo in questi giorni le prime lettere dell’Agenzia derivanti dall’applicazione del decreto Antifrodi (Dl 157/2021).

In pratica, le Entrate stanno effettuando i controlli preventivi sulle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per il superbonus e i bonus ordinari, congelando per 30 giorni a titolo cautelare quelle che presentano indicatori di anomalia. Ed è qui che si inseriscono le lettere con cui l’Agenzia, nell’ordine:

1) comunica la sospensione del credito;

2) chiede una serie di documenti entro cinque giorni;

3) informa che, in caso di mancata risposta, «la comunicazione verrà considerata non effettuata».