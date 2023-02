Bonus edilizia, imprese al palo: crediti incagliati per tre miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Undici miliardi di crediti legati ai bonus edili, di cui tre “incagliati”. O meglio, rimasti a metà del guado, richiesti dalle imprese ma non ottenuti dalle banche, o non più richiedibili agli istituti di credito perché nel frattempo le regole del gioco sono cambiate.

A tanto ammonta in Lombardia il conto del noto “110%” e dello sconto in fattura, ovvero quei lavori per il rifacimento facciate o efficientamento energetico degli edifici che hanno permesso ai cittadini di fare dei lavori altrimenti insostenibili economicamente, vendendo i crediti alle banche. Il tema è noto: le banche si sono comprate i crediti, da scontare nel tempo sulle tasse, ma ad un certo punto si sono fermate rendendosi conto di averne troppi in bilancio, lasciando le imprese in attesa di ricevere i pagamenti.

La Regione Lombardia era sul punto di intervenire per correre in soccorso alle imprese, sostituendo di fatto gli intermediari finanziari: intendeva comprare i crediti dalle banche e poi saldare i conti con le aziende, aiutandole a mettersi in pari con i lavori effettuati.

Il percorso però è stato interrotto: prima l’interpretazione del Mef ha respinto le iniziative delle Regioni, definendo questa possibilità come indebitamento nella parte corrente, cosa non possibile nella finanza pubblica; poi il governo ha fermato la prosecuzione di questo tipo di bonus (soprattutto perché non era più sostenibile la misura di compensazione fiscale). Va chiarito che le potenzialità della Regione sarebbero ammontate a 140 milioni all’anno, ovvero il corrispettivo delle imposte che paga (Irap e addizionale Irpef), quindi una cifra relativamente bassa rispetto al fabbisogno reale, per la quale evidentemente non è valsa la pensa proseguire nemmeno con un possibile braccio di ferro con il governo.

Ora però le imprese rischiano di subire un contraccolpo pesante, in tutta Italia e soprattutto in Lombardia, che rappresenta il territorio dove si sono fatti più interventi (a livello nazionale il credito ritenuto bloccato ammonta a 15 miliardi). La Lombardia dovrà valutare, con la prossima giunta che dovrebbe cominciare a lavorare a fine marzo, nuovi strumenti o il potenziamento di quelli già esistenti.