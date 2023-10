Bonus elettrico, come cambia: tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e risposte

8) Quanto percepiranno i titolari dell’agevolazione?

Per le famiglie da 1-2 componenti, l’aggiornamento del bonus nel trimestre varrà 11,04 e il contributo straordinario ammonta a 57,04 euro/trimestre che sommate al bonus base corrispondono a una riduzione della spesa sul mese di ottobre di circa 33 euro al mese (che salgono a 48 euro al mese per le famiglie con oltre 4 membri). Per il secondo gruppo, invece (quelli cioè con Isee superiore a 9.530 euro ma sotto o pari a 15mila euro con meno di 4 figli a carico): la somma delle due integrazioni (adeguamento dell’assegno e contributo straordinario) e del bonus base porta a una riduzione della spesa nel mese di ottobre di circa 30 euro per le famiglie meno numerose (1-2 componenti), che sale a 44 euro per i nuclei con oltre 4 componenti.

9) Il bonus continua a essere automatico?

Sì, l’automatismo non è stato modificato. Per attivare il procedimento per il riconoscimento dei bonus sociali agli aventi diritto, è quindi necessario e sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito/pensione di cittadinanza. Resta invece la procedura precedente per i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza: queste categorie dovranno quindi continuare a fare richiesta dell’agevolazione presso i Comuni o i Caf abilitati.

10) Come si accede al bonus per disagio fisico?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal decreto del ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico se ricorrono i rispettivi requisiti di ammissibilità.



