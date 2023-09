Bonus energia e carburanti, cosa c’è da sapere in 5 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sfiora quota 1,65 miliardi il pacchetto di interventi per alleggerire l’impatto dei rincari di luce e gas e del caro carburanti nel decreto aiuti approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Vediamo nel dettaglio le misure approvate attraverso cinque domande e risposte

Quali bonus bollette sono stati prorogati?

È stato rinnovato l’intervento a sostegno dei bonus sociali luce e gas, ossia lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico finalizzato ad ammortizzare l’impatto degli aumenti del costo dell’energia sui nuclei più svantaggiati.

A chi spetta attualmente questo sconto?

Attualmente lo sconto spetta alle famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro (la nuova soglia più alta voluta dall’attuale governo e valida per tutto il 2023), ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza, e, per quanto riguarda il bonus fisico, ai nuclei in cui è presente un soggetto affetto da grave malattia che necessita di apparecchiature salva-vita.

In cosa consiste il contributo extra previsto per la bolletta elettrica?

Per le famiglie già titolari di bonus sociale elettrico (lo sconto in bolletta per chi versa in condizioni di disagio economico o fisico) arriva un contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre che si aggirerà intorno ai 70 euro e che avrà andamento crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. La misura costerà 300 milioni e va a sostituire il “bonus riscaldamento”, approvato dal governo con uno dei decreti energia di inizio anno, che sarebbe dovuto scattare dal 1° ottobre.

A chi sarà riservato il bonus carburanti?

Il bonus carburanti sarà caricato sulla social card “Dedicata a te” lanciata a luglio, di cui possono beneficiare i nuclei familiari con almeno tre componenti e un Isee non superiore a 15mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Tuttavia le regole applicative saranno fissate solo da un decreto attuativo da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl.