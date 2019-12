Bonus facciate, come sapere se si abita nelle zone ammesse al rimborso

Le aree di incertezze

Se quindi nei «centri storici» la difficoltà è solo per chi, abitando «fuori le mura», vuole capire se la propria casa è situata in un’area circostante, per gli altri che vogliono tinteggiare la facciata con lo sconto c’è da capire se il proprio edificio sorge nell’altra zona ammessa, la B, definita come «area totalmente o parzialmente edificate».

Le definizione di Zona B

La Zona B (zona di completamento) comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.

Ed ecco un esempio chiarificatore

Vediamo quindi come può un cittadino sapere se la propria casa sorge in una zona A o B. Scelgo un Comune a caso: Cremeno in provincia di Lecco.

Ecco cosa cercare in successione:

1) il sito del Comune;

2) il portale del Piano di Governo del territorio;

3) la delibera sul Pgt: clicco di seguito su:

a) PGT-Cremeno_Approvato_DeliberaCC34_181010;

b) Piano di governo del territorio_PGT;

c) Piano delle Regole;

4) infine apro il pdf PR03a_Classificazione del territorio comunale_Cremeno_2000.pdf oppure su PR03b_Classificazione del territorio comunale_Maggio_2000.pdf, la principale frazione di Cremeno, e aiutandomi con la legenda vedo facilmente ciò che mi interessa, cioè dove sta la mia casa sulla mappa. Vedo:

- la parte corrispondente alla zona A, l’ambito storico, in rosso;

- la parte corrispondente alla zona B, corrispondente agli ambiti residenziali, in azzurro per il residenziale consolidato o di interesse paesistico (tratteggiato).

Cosa cercare

A tagliare la testa al toro nelle mappe in .pdf c’è la delimitazione del centro abitato con un tratteggio perimetrale che fa capire agevolmente se la propria abitazione è dentro a fuori dal perimetro entro cui si beneficia del bonus facciate. Il tratteggio include sia la zona A sia la B.