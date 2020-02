Bonus facciate e altre detrazioni casa: in cantiere si moltiplicano gli sconti Tutti gli interventi agevolabili, dalla pulitura delle pareti esterne ai balconi, e quelli che, invece, non danno diritto alle detrazioni di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Il caso più semplice è quello della pulitura con tinteggiatura delle pareti esterne. Qui la detrazione è al 90%, e ogni 100 euro spesi quest’anno se ne scontano dall’Irpef (o dall’Ires) 9 all’anno dal 2021 al 2030. Il bonus facciate, però, ha requisiti ben precisi e chi non vi rientra può ritrovarsi – secondo i casi – a zero o con un’altra detrazione.

● Ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e giardini: Guida ai bonus casa

Ad esempio, se la facciata ritinteggiata racchiude un cortile interno e non è visibile dalla strada, non si ha diritto al maxisconto, ma solo all’eventuale 50% sulle ristrutturazioni edilizie (che premia le manutenzioni ordinarie, come la pulitura e tinteggiatura, solo su parti comuni condominiali). Lo stesso succede se l’edificio non si trova in zona urbanistica A e B, magari perché è in aperta campagna: non si ha diritto al bonus facciate, ma potrebbero esserci altri sconti.

La moltiplicazione dei bonus è un problema che si pone per quasi tutti i lavori più pesanti rispetto alla semplice tinteggiatura, anche quando l’edificio si trova in zona A o B e la parete è comunque “esterna”, come richiede la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224).

Quando si rifà l’intonaco della facciata, la legge impone di installare anche un cappotto termico – con i requisiti tipici dell’ecobonus al 65% – se i lavori riguardano più del 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio (contando anche tetti e basamento). Se però sulla facciata ci sono piastrelle o «altri materiali» che imporrebbero di stravolgere l’aspetto dell’immobile per coibentarlo, le Entrate permettono di non conteggiare queste superfici nel 10% (circolare 2/E del 2020). Il che può consentire di evitare il cappotto termico.