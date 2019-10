Bonus facciate, per lo sconto al 90% basta la tinteggiatura La norma nel Ddl di Bilancio potrebbe avere un effetto negativo sulle altre soluzioni caldeggiate dal Governo come la riqualificazione energetica e antisismica: meno agevolate, più complesse e che non «abbelliscono» di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Manovra: per le case arriva il «bonus facciate», detrazione del 90%

2' di lettura

Sempre più concreta l’ipotesi di abbellire gli immobili a spese dell’Erario, anche per una semplice manutenzione ordinaria. Nel disegno di legge di Bilancio 2020 (bozza del 30 ottobre) un articolo è dedicato alla possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 90% delle «spese documentate sostenute nell’anno 2020», relative a «recupero e restauro delle facciate degli edifici».

E la norma, al momento, disegna un incentivo dalle maglie molto larghe, che permetterà di portare in detrazione anche una semplice tinteggiatura.

I dettagli

Più nello specifico, alla detrazione non si applicano i limiti di spesa di 96mila euro per unità immobiliare (per i condomìni, comunque, l’importo va considerato in riferimento alla spesa sostenuta per la singola unità). Inoltre, lo sconto si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria: una definizione che include praticamente ogni rifacimento delle facciate.



Le conseguenze

Sulla base del testo, che probabilmente subirà delle modifiche nel corso dell’iter parlamentare si possono, poi, fare alcune considerazioni.

1) Per facciate si intendono anche quelle delle singole unità immobiliari (ville e villette, per intenderci);