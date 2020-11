Bonus facciate, niente 90% se l’intervento è visibile solo da una strada privata Per avere l’agevolazione i lavori devono essere eseguiti sull’involucro (esterno o interno) dell’edificio visibile dalla strada o suolo pubblico di Alessandro Borgoglio

Per avere l’agevolazione i lavori devono essere eseguiti sull’involucro (esterno o interno) dell’edificio visibile dalla strada o suolo pubblico

Il quesito. Nella legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, è contenuto il cosiddetto bonus facciate al 90%, ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Pare di capire che le facciate interessate al bonus devono essere visibili da pubblica via. Le cose stanno così? Se un edificio ha una facciata visibile soltanto da una via privata, per questa facciata il bonus non è applicabile?

F.A. - PARMA



La risposta. Come chiarito con la circolare 2/E/2020, sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)».

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse - stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali - le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico, insomma, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Con la risposta 418/2020, infine, è stato esaminato il caso di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico: in questo caso, secondo le Entrate, l’intervento non rientra tra quelli agevolabili.