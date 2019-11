Bonus facciate, lo sconto vale anche per chi ha fatto i lavori nel 2019 In base alla formulazione della manovra è sufficiente iniziare l’intervento quest’anno e poi effettuare i pagamenti nel corso del 2020 di Giuseppe Latour

Manovra: per le case arriva il «bonus facciate», detrazione del 90%

Il bonus facciate, ancora prima di entrare a pieno regime, allarga i suoi confini. Si apre, infatti, uno spiraglio per chi ha iniziato i lavori nel corso del 2019. Ad avere rilevanza, per ottenere la detrazione, è l’effettuazione delle spese. Quindi, chi salda nel 2020 un conto per interventi realizzati l’anno prima potrà ottenere il bonus e spalmarlo in dieci anni nelle sue dichiarazioni dei redditi.

Le definizioni

La novità è tutta contenuta nelle definizioni della legge di manovra in corso di discussione. Il testo parla, infatti, di «spese documentate». E questo, analizzando le vecchie pronunce dell’agenzia delle Entrate, renderà applicabile il beneficio del 90% anche a quegli interventi già in corso d’opera per i quali i pagamenti saranno materialmente effettuati l’anno prossimo.

Il calendario

In altre parole, l’unico paletto per sfruttare lo sconto fiscale è quello temporale: le spese del 2020 devono essere documentate. Nulla si dice, invece, del momento nel quale gli interventi vanno realizzati. Questo apre uno spazio per i cantieri attualmente in corso.

Il precedente

Non è la prima volta che, nel campo delle detrazioni per la casa, si verifica un caso del genere. Era successo nel 2013 per l’ecobonus, con l’attivazione di uno sconto fiscale potenziato per gli interventi di efficientamento energetico. In quel caso, l’agenzia delle Entrate aveva detto esplicitamente che bisogna guardare la data del pagamento.

L’analisi

L’utilizzo dell’espressione «spese sostenute» - diceva l’agenzia - «senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata

aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi», comporta che si debba fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, «alla data dell’effettivo pagamento», indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.